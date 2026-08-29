Antalya’da maskeli döviz soygunu! Büroya silahlarıyla dalıp kabusu yaşattılar: Para dolu siyah poşetle kaçtılar!

PARALAR İŞ YERİ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ



Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda olay sırasında alındığı belirlenen yaklaşık 400 bin TL ele geçirildi. Ele geçirilen para polis ekiplerince iş yeri sahibi Y.E.'ye teslim edildi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.G. ile kendisine yardım ettiği değerlendirilen A.U. ve A.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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