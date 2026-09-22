Antalya’da milyonluk soygun! Altınlar motosiklet bagajında: Kasalar derede bulundu

3 FARKLI ADRESTE EŞ ZAMANLI ARAMA

Şüphelilere ait 3 farklı adres ile 2 araçta yapılan eş zamanlı aramalarda, spiral kesici alet ve çalınan ziynet eşyaları bir motosiklet koltuğunun altındaki bagaj kısmında ele geçirildi. Şüphelilerin olayın ardından Altınova Sinan Mahallesi civarındaki bir dereye attıkları belirlenen 2 çelik kasa da bulundu.