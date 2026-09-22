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Giriş Tarihi: 22.09.2026 11:54

Antalya'da milyonluk soygun! Altınlar motosiklet bagajında: Kasalar derede bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evden içerisinde 2 milyon 430 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan 2 çelik kasanın çalınmasına ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Çalınan ziynet eşyaları bir motosiklet koltuğunun altında gizlenmiş vaziyette bulunurken, dereye atılan kasalar da dalgıçlar tarafından çıkartıldı.

İHA Yaşam
Antalya’da milyonluk soygun! Altınlar motosiklet bagajında: Kasalar derede bulundu
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir evden 2 çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saha araştırması ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Ş.G., E.C., N.E. ve A.A. yakalandı.

3 FARKLI ADRESTE EŞ ZAMANLI ARAMA

Şüphelilere ait 3 farklı adres ile 2 araçta yapılan eş zamanlı aramalarda, spiral kesici alet ve çalınan ziynet eşyaları bir motosiklet koltuğunun altındaki bagaj kısmında ele geçirildi. Şüphelilerin olayın ardından Altınova Sinan Mahallesi civarındaki bir dereye attıkları belirlenen 2 çelik kasa da bulundu.

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3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.A. hakkında adli kontrol kararı verildi. Ş.G., E.C. ve N.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA #KEPEZ

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Antalya'da milyonluk soygun! Altınlar motosiklet bagajında: Kasalar derede bulundu
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