Antalya’da milyonluk soygun! Altınlar motosiklet bagajında: Kasalar derede bulundu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir evden 2 çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Saha araştırması ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Ş.G., E.C., N.E. ve A.A. yakalandı.
3 FARKLI ADRESTE EŞ ZAMANLI ARAMA
Şüphelilere ait 3 farklı adres ile 2 araçta yapılan eş zamanlı aramalarda, spiral kesici alet ve çalınan ziynet eşyaları bir motosiklet koltuğunun altındaki bagaj kısmında ele geçirildi. Şüphelilerin olayın ardından Altınova Sinan Mahallesi civarındaki bir dereye attıkları belirlenen 2 çelik kasa da bulundu.