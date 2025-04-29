Antalya’da minibüs devrildi: 19 yaralı

Manavgat'taki otellere turist taşıyan Fatih Karataş yönetimindeki tur midibüsü, sabah saat 08.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi'nde sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle yoldan çıktı. Minibüs, Yörük Mustafa Bey Bulvarı'nda seralar ile yol arasındaki bahçeye devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile 18 Rus turist, sağlık ekibinin olay yerinde müdahalesinin ardından ambulanslar ile ilçedeki hastanelere götürüldü. Doktorlar yaralıların hayati tehlikesini bulunmadığını bildirdi.