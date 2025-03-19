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Giriş Tarihi: 19.3.2025 10:44 Son Güncelleme: 19.3.2025 10:49

Antalya'da minibüsle vahşet! Mesai arkadaşını ezdi geçti! İşte o caninin cezası...

Antalya’nın Kepez ilçesinde, minibüsle çarparak Muhammed Ali Bilal’in ölümüne, Abdurrahman Belelo’nun ise yaralanmasına neden olan Ahmad Alissa hakkında karar verildi.

İHA
Antalya’da minibüsle vahşet! Mesai arkadaşını ezdi geçti! İşte o caninin cezası...

KAVGA SONRASI MİNİBÜSLE ÇARPARAK KAÇTI

Olay, 15 Nisan 2024 tarihinde Altınova Menderes Mahallesi'ndeki bir gıda fabrikasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo, mesai arkadaşları Yahya Alissa ile tartıştı. Kavgayı gören diğer işçilerin araya girmesiyle olay sona erdi. Ancak Yahya Alissa, durumu oğlu Ahmad Alissa'ya bildirdi. Bir süre sonra minibüsle olay yerine gelen Ahmad Alissa, yolun karşısına geçmekte olan Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo'ya hızla çarptı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Olay sonrası polis ekipleri tarafından yakalanan Ahmad Alissa, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, sanık tercüman aracılığıyla yaptığı savunmada olayın bir kaza olduğunu iddia etti ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığın kasten öldürme suçunu işlediğine hükmetti.

MAHKEMEDEN AĞIR CEZA: İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme, sanığın olaydan sonra pişmanlık göstermediğini ve suç işleme eğiliminin bulunduğunu belirterek şu kararı verdi: Muhammed Ali Bilal'i kasten öldürmekten müebbet hapis cezası. Abdurrahman Belelo'ya yönelik eyleminden dolayı 10 yıl hapis cezası. Herhangi bir takdiri indirim uygulanmaması

MAKTULÜN ANNESİ: "OĞLUMUN HAKKI YERDE KALMADI"

Karar sonrası açıklamada bulunan Muhammed Ali Bilal'in annesi Hacer Bilal, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Benim oğlum asker olacaktı. Asker harçlığını çıkarmak için fabrikada çalışıyordu. Orada kavga çıkıyor, çocuğumu dışarıya çıkartıyorlar. Biri gelip arabayla çocuğuma vuruyor, öldürüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine teşekkür ederim. Çocuğumun hakkı yerde kalmadı."

Ailenin avukatı Bedirhan İmrek ise, verilen cezanın adaletin tecelli ettiğini gösterdiğini belirterek, "Sanık hakkında hiçbir indirim uygulanmadı, bu karar caydırıcılık açısından önemli" dedi.

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Antalya'da minibüsle vahşet! Mesai arkadaşını ezdi geçti! İşte o caninin cezası...
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