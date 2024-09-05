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Giriş Tarihi: 5.9.2024 08:44 Son Güncelleme: 5.9.2024 08:58

Antalya’da motosiklet kazası: 1 ölü

Antalya’nın Kaş ilçesinde meydana gelen motosiklet ile panelvanın kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Aklarlı Akın Sarıbıyık (35) hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da motosiklet kazası: 1 ölü

Antalya Kınık Ova 112 kavşağında gece saatlerinde kaza meydana geldi. Kazada motosiklet ile panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada motor sürücüsü Akın Sarıbıyık ile arkasında bulunan 1i çocuk 2 kişi yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü belediye personeli Akın Sarıbıyık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Sarıbıyık'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazanın ardından panelvan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

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Antalya’da motosiklet kazası: 1 ölü
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