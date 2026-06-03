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Giriş Tarihi: 3.06.2026 14:45

Antalya'da motosiklete çarpıp kaçtı: O sürücüye 46 bin liralık ceza kesildi!

Antalya Kepez'de meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç kız yaralandı. Olay yerinden kaçan ve güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen sürücüye toplam 46 bin TL idari para cezası uygulandı.

İHA Yaşam
Antalya’da motosiklete çarpıp kaçtı: O sürücüye 46 bin liralık ceza kesildi!
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Kaza, önceki gün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 07 CHE 695 plakalı motosiklete aniden ara sokağa dönmek isteyen plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.

2 GENÇ KIZ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan 2 genç kız yola savrulurken, araç ise olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜYE 46 BİN TL CEZA

Acı içerisinde yerde kıvranan 2 arkadaşın yardımına koşan vatandaşlar ve polis ekipleri genç kızları sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. İhbarla verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri motosiklette bulunan Kevser Ş. ve Bağdagül Ş.'yi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri tarafından bölgede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinden plakası belirlenen ve isminin Osman T. olduğu öğrenilen araç sürücüsüne toplam 46 bin TL idari para cezası kesildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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Antalya'da motosiklete çarpıp kaçtı: O sürücüye 46 bin liralık ceza kesildi!
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