Antalya’da motosikleti ile tek teker yapan sürücü kazada hayatını kaybetti

Korkunç kaza gece saat 01.00 sularında meydana geldi. Apachi Motosiklet Grubu gece gezintiye çıktı. Efeler parkı'ndan hareket eden motosikletli grup çevre yolunda ilerlemeye başladı. Tek teker yaparak ilerleyen Sergen Gürpınar önündeki arkadaşına çarparak dengesini kaybetti. Ardından sürüklenerek bariyerlere çarpmanın etkisi ile motosiklet hurdaya döndü. Kaza anı arkasından gelen arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Korkunç kazada Sergen ağır yaralandı. Arkadaşları büyük şok yaşadı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yerinde yaptıkları kontrolde Sergen Gülpınar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Acı haberin ardından arkadaşları, ailesi, ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Sergen Gürpınar'ın cenazesi ailesi, yakınları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında Antalya'da toprağa verildi.

İKİZ BEBEK BEKLİYORDU

Kadın kuaförü olan Sergen Gülpınar'ın 1.5 yıl önce Dilara Gülpınar ile evlendiği ve yakında ikiz kız bebeği beklediği öğrenildi. Yardım severliği ile tanınan ve tüm Antalya'da çok sevilen Sergen Gülpınar'ın ani ölümü kentte üzüntü yarattı.