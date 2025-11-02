Antalya'da mumdan çıkan yangın evi sardı: Anne, oğlu ve kedisinin canını zor kurtardı! Komşuların müdahelesi ise...

KOMŞULARDAN YANIK KREMİYLE MÜDAHELE

Ekipler soğutma çalışması yaptığı sırada patilerinde yanıklar oluşan Scottish Fold cinsi kediyi de daireden çıkardı. Komşuları, yangını söndürmeye çalışırken yaralanan Büşra K. ile oğlu Aras'ın ayaklarındaki yanıklar ile kedinin patilerine yanık kremi sürdü.

Sağlık ekibi Büşra K.'yı sedyeye, oğlu Aras'ı da ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Büşra ve oğlu Aras, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kedi ise Büşra K.'nin bir arkadaşı tarafından kedi taşıma kafesine konularak veterinere götürüldü.

