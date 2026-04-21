Antalya’da nefes kesen kurtarma: 4. kattan düştü! Orada takılı kaldı

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede oturan Okay U., bilinmeyen sebeple evinin penceresinden zemin kattaki iş yerinin tentesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tentenin üstünde kalan ve vücudunda kırıklar oluşan Okay U.'ya ekipler müdahale ettiği sırada vatandaşlar da tentenin yırtılmaması için elleriyle desteklemeye çalıştı.

4'üncü kattan tentenin üzerine düşüp yaralandı | Video