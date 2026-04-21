Giriş Tarihi: 21.04.2026 14:50 Son Güncelleme: 21.04.2026 15:17

Antalya’da nefes kesen kurtarma: 4. kattan düştü! Orada takılı kaldı

Antalya'da 4'üncü kattaki evinin penceresinden iş yerlerinin tentelerinin üzerine düşen Okay U., yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan Okay U., itfaiyenin merdivenli sepetiyle tentenin üzerinden alınıp hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede oturan Okay U., bilinmeyen sebeple evinin penceresinden zemin kattaki iş yerinin tentesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tentenin üstünde kalan ve vücudunda kırıklar oluşan Okay U.'ya ekipler müdahale ettiği sırada vatandaşlar da tentenin yırtılmaması için elleriyle desteklemeye çalıştı.

4'üncü kattan tentenin üzerine düşüp yaralandı | Video

TENTE ÜZERİNE DÜŞÜP YARALANDI

Tente üzerinde ilk müdahalesi yapılan Okay U., sedyeye alınarak itfaiyenin merdivenli sepetiyle aracın üzerine taşındı. Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet şoföründen yardım isteyen ekipler, aracın kasasını da kullanarak Okay U.'yu itfaiye aracının üzerinden indirdi. Sedyeyle ambulansa taşınan Okay U., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#ANTALYA

