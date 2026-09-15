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Giriş Tarihi: 15.09.2026 12:38

Antalya’da nefes kesen operasyon! Dolandırıcı milyonluk vurgun yapacakken neye uğradığını şaşırdı

Antalya’da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp vatandaşın 1,5 milyon liralık döviz ile ziynet eşyalarını elden almak isteyen şüpheli, polisin baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. Kaçmaya başlayan şüpheli, ekiplerce yakalanıp gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tüm yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da nefes kesen operasyon! Dolandırıcı milyonluk vurgun yapacakken neye uğradığını şaşırdı
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Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne müracatta bulunan M.A., telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir şahsın aradığını, mesajlaşma uygulaması üzerinden bir kimlik belgesi göndererek adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söyleyerek, kendisini baskı altına aldığını söyledi.



1,5 MİLYON TL'LİK VURGUN PLANI SUYA DÜŞTÜ

İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, vatandaşı şüpheliyle telefonla görüştürmeye devam ettirdi. Yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyasını elden almaya gelen H.Ç. isimli şahıs, polisi fark edince kaçmaya başladı.

POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Ekipler tarafından çok geçmeden yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Tüm yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA

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Antalya’da nefes kesen operasyon! Dolandırıcı milyonluk vurgun yapacakken neye uğradığını şaşırdı
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