Antalya’da nefes kesen operasyon! Dolandırıcı milyonluk vurgun yapacakken neye uğradığını şaşırdı

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne müracatta bulunan M.A., telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir şahsın aradığını, mesajlaşma uygulaması üzerinden bir kimlik belgesi göndererek adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söyleyerek, kendisini baskı altına aldığını söyledi.