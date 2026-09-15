Antalya’da nefes kesen operasyon! Dolandırıcı milyonluk vurgun yapacakken neye uğradığını şaşırdı

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne müracatta bulunan M.A., telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir şahsın aradığını, mesajlaşma uygulaması üzerinden bir kimlik belgesi göndererek adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söyleyerek, kendisini baskı altına aldığını söyledi.
1,5 MİLYON TL'LİK VURGUN PLANI SUYA DÜŞTÜ
İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, vatandaşı şüpheliyle telefonla görüştürmeye devam ettirdi. Yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyasını elden almaya gelen H.Ç. isimli şahıs, polisi fark edince kaçmaya başladı.