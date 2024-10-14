Antalya’da öldürülen üniversite öğrencisinin iki grup arasındaki silahlı çatışmaya kurban gittiği belirlendi

Olay Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2851 Sokak'ta meydana gelmişti. Sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler apartmana doğru tabanca ile ateş etmeye başladı. Bu sırada apartman önünde oturan bir kişi, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, parmak izi çalışmasında Ahmet Yusuf Kaçarlar olduğu belirlendi. Cinayetin ardından Adli Tıp Kurumu morgundan alınan talihsiz gencin cenazesi annesi Çiğdem Tekin, baba Mustafa Kaçarlar tarafından alınarak, Döşemealtı Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Diğer yandan Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın bir süre önce gittiği özel üniversiteyi bıraktığı öğrenildi. Polis bölgedeki güvenlik kameraları ve görgün tanıklarının ifadeleri doğrultusunda 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 18 yaşından küçük H.Y.K. ile birlikte O.A.D ve S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediler. Polis bir yıldır husumetli iki gurubun silahlı çatışmasının yaşandığı esnada Kaçarlar'ın tesadüfen olay yerinde olduğu öğrenildi.