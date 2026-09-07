Antalya’da orman yangını! Çok sayıda ev tahliye edildi...

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında tek bir noktada başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Hızla yayılan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda evde oturanlar tahliye edildi. Antalya güzergahından Karaöz'e giriş yapılan noktada alevlerin yolu sarması nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
BİNALARIN ÇEVRESİNE BARİKAT KURULDU
Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Mahalle sakinleri traktörlerle alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yangının evlerine ulaşmasını engellemek için binaların çevresinde barikat kurdu.
"CAN KAYBIMIZ YOK"
Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, "Yangının başlamasının hemen ardından mahalledeki çok sayıda evi tahliye ettik. Şu ana kadar 1 ev tamamen yandı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Bütün gücümüzle yangının söndürülmesi için uğraşıyoruz" dedi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlara ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir" denildi.
3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı. Bölgede TOMA'lar konuşlandırıldı, güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu hayvan barınağı tahliye edildi. Diğer yandan bölgede 3 mahalle tahliye edildi.
866 PERSONEL ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR
Orman yangınını söndürme çalışmalarına 866 personel, 149 arazöz, 7 TOMA , 25 iş makinesi, 54 araç ile müdahale ediliyor. Tehlike altındaki yerleşim yerlerinde vatandaşların ve canlıların tahliyesine yönelik çalışmaların yanı sıra AFAD Mobil Koordinasyon TIR'ı, mobil baz istasyonları ve Kızılay ikram araçları da sahada çalışmalarını sürdürüyor. Antalya milletvekilleri Aykut Kaya ve Aliye Coşar'ın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz çalışmaları yerinde inceledi.
ÖZDEMİR: RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA BÜYÜYEN BİR YANGIN VAR
Yangına ilişkin açıklama yapan Büşra Özdemir, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun, bugün saat 16.25'te itfaiye ekiplerimiz ilk ihbarı aldı Aksu Karaöz bölgesinden. Aslında buradaki tüm ekipler de bu büyük afetin, yangının güneye doğru atlamasını engellemek üzere buradalar. Yoğun bir rüzgar var, havayla da aslında şu an bir mücadele söz konusu. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen bir yangın var. Biz Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT ekiplerimizle tüm gücümüzle sahadayız" dedi.
'TÜM İŞ MAKİNESİ, ARAÇ-GEREÇ VE PERSONELİMİZLE SAHADAYIZ'
Özdemir, "Yeni aldığımız itfaiye araçlarımızı trafik tescili bile yapılmamıştı daha plakasız olarak çıkardık. Tüm iş makinesi, araç gerecimizle, personelimizle AFAD koordinasyonunda yürüyen bu organizasyonda biz de sahadayız. Tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında olmaya ve bu büyük afeti önlemeye çalışıyoruz ama dediğim gibi şu an havayla, aslında rüzgarla da mücadele ediyoruz. Dileğimiz bir an önce kontrol altına almak, bu yangının güneye atlamasını engellemek. En azından vatandaşlarımıza güzel haber vermek. Serik'ten de bir haber geldi bu arada, orada da bir yangınımız başladı, oraya da araçlarımızı yönlendirdik. Dilerim daha büyük acılar, afetler yaşamayız. Antalya'mıza geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.