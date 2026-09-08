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Giriş Tarihi: 8.09.2026 11:10

Antalya'da orman yangını: Enerjisi düşürüldü!

Antalya’nın Aksu ve Dşemealtı ilçesinde dün başlayan orman yangınının enerjisi düşürülerek kısmen kontrol altına alındı. Serik ilçesindeki yangın ise söndürüldü..Dün ikindi saatlerinde Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Yeşilkaraman Mahallesi’ne sıçrayan yangına 3 uçak, 12 helikopter, 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 610 teknik personel ve yangın işçisi ile devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri, TOMA’lar ve bölge sakinleri de destek veriyor. Orman Genel Müdürlüğü alevlerin enerjisini düşürüldüğünü ve yangının kısmen kontrol altına alındığını kaydetti.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK Yaşam
Antalya’da orman yangını: Enerjisi düşürüldü!
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Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı. Gece çıkan yangında 5 evin yanı sıra plastik seralar ve tarım arazileri yandı. Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi'nin Yemişlitahta, Hacıveliler ve Çiftlik mevkilerinde eş zamanlı orman yangını çıktı. Saat 23.30 sıralarında çıkan yangın kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye araçları ve iş makinelerinin yanı sıra çok sayıda personel sevk edildi. Yangın bölgesinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, riskli noktalardaki vatandaşlar tahliye edildi. Alevlerin ortasında kalan 1'i boş 5 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda plastik sera, tarım arazisi de yangından etkilendi. Yangın ekiplerin gece oyu mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya'da çıkan yangınlar mercek altına alındı. Jandarma ve polis Aksu, Serik ve Dşemeatı ilçelerinde alevlerin ilk çıktığı noktaları mercek altına aldı. Bölgedeki her türlü kamera görüntüleri inceleniyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANTALYA #SERİK #YANGIN

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Antalya'da orman yangını: Enerjisi düşürüldü!
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