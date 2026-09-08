Antalya’da orman yangını: Enerjisi düşürüldü!

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı. Gece çıkan yangında 5 evin yanı sıra plastik seralar ve tarım arazileri yandı. Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi'nin Yemişlitahta, Hacıveliler ve Çiftlik mevkilerinde eş zamanlı orman yangını çıktı. Saat 23.30 sıralarında çıkan yangın kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye araçları ve iş makinelerinin yanı sıra çok sayıda personel sevk edildi. Yangın bölgesinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, riskli noktalardaki vatandaşlar tahliye edildi. Alevlerin ortasında kalan 1'i boş 5 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda plastik sera, tarım arazisi de yangından etkilendi. Yangın ekiplerin gece oyu mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürüyor.