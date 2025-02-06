Antalya’da orman yangını korkuttu

Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu oluşan kıvılcımın neden olduğu düşünülen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeye itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi'nden 6 ve Konyaaltı Belediyesi'nden 1 arazözün destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA'ları (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) da katıldı.

Antalya- Kemer kara yolu üzerine konuşlanan TOMA'lar alevlere su sıktı. Bölgenin kayalık olması karadan müdahaleyi güçleştirirken, kepçelerin ulaşım yolunu açmasının ardından müdahale hızlandı. Ekipler yangının kontrol altına alındığını kaydetti.