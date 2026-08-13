Antalya’da ormanlık alanda yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 50 teknik personel ve yangın işçisinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör