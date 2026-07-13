Antalya’da otel havuzuna giren çocuk boğuldu!

Kargıcak Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle konaklayan Erdem Ateş (8), havuzda boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Ateş, kurtarılamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otelin genel müdürü Gökhan A, güvenlik müdürü Nihat Ü, cankurtaranlar Ceyda E. ile Resul E'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Gökhan A. ile cankurtaranlar Ceyda E. ve Resul E. tutuklanırken, güvenlik müdürü Nihat Ü. serbest kaldı.

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