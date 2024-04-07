Antalya’da otellerin doluluk oranı yüzde 95’e ulaştı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, bölgede otellerin çoğunluğunun açıldığını söyledi. Mart ayında Antalya havalimanına 900 bin turistin geldiğini de belirten Saatçioğlu, "Bunu da değerlendirdiğimizde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 24'lük bir artışın söz konusu. Şu anda gelen bilgilere göre erken rezervasyon rakamlarında İspanya'nın da önünde olduğumuzu göstermiştir." diye konuştu.

1.5 MİLYON ERKEN REZERVASYON ALDIK

POYD Başkanın Saatçioğlu, Ocak, Şubat ve Mart aylarında açık olan otellerimiz rezervasyonlar ile dolduğunu da söyledi. Turizmcinin mutlu olduğunu da belirten Saatçioğlu, "Geçen yıl şubat ayında yaşadığımız depremden dolayı bir duraklama vardı. Geçen yılla bu yılı karşılaştırdığımızda iyi bir rezervasyon akışı var. Bu da bize ciddi bir ümit veriyor. Mart ayında Berlin'de düzenlenen ITB Fuarı zaten güzel geçti. Hepimiz çok mutlu geldik. Sadece erken rezervasyonda bir buçuk milyon erken rezervasyon almamız bizi mutlu etti. Şu anda gelen bilgilere göre erken rezervasyon rakamlarında İspanya'nın da önünde olduğumuzu göstermiştir." diye turizmde otellerin artık nisan ayında yüzde 95 doluluk oranına eriştiğine vurgu yaptı.