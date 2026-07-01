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Giriş Tarihi: 1.07.2026 09:18 Son Güncelleme: 1.07.2026 09:22

Antalya'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü 12 yaralı

Antalya'da tur otobüsü ile otomobilin çarpışarak devrildiği feci kazada otomobil sürücüsü Harun Uraç hayatını kaybetti. Otobüste bulunan ve yaralanan 12 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

AA
Antalya’da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü 12 yaralı
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Konya-Antalya kara yolu Güçlüköy Mahallesi'nde içerisinde turistlerin olduğu plakası ve srücüsü öğrenilemeyen tur otobüsüyle, Harun Uraç'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve otomobil devrildi.

1 ÖLÜ 12 YARALI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde otomobil sürücüsü Uraç'ın hayatını kaybettiği, otobüsteki 12 kişinin de yaralı olduğu belirlendi.

KAZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Yaralılar, Manavgat ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı. Jandarmanın kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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Antalya'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü 12 yaralı
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