Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldı: Ömer Çelik'ten paylaşım!
Giriş Tarihi: 7.06.2026 19:50 Son Güncelleme: 7.06.2026 21:05

Antalya'da Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldı: Ömer Çelik'ten paylaşım!

İstanbul Maltepe’de bulunan Koç Holding’e bağlı OTOKOÇ Genel Müdürlüğü merkezine yönelik sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Akşam üzeri bir saldırı haberi de Antalya'dan geldi. Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü kapalı bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AA Yaşam
Antalya’da Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldı: Ömer Çelik’ten paylaşım!
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Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, saldırıyı yüzü kapalı bir şüphelinin gerçekleştirdiğini ve binanın ön cephesindeki cama 2 kurşun isabet ettiğini belirledi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

ÖMER ÇELİK: "SALDIRILARI LANETLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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Antalya'da Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldı: Ömer Çelik'ten paylaşım!
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