Antalya’da Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldı: Ömer Çelik’ten paylaşım!

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.