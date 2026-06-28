Antalya’da otomobil kontrolden çıktı! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Kaza, saat 02.30 sıralarında Gazipaşa'nın Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 JL 842 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce kaldırımdaki çöp konteynerine, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yerinden sökülürken, çöp konteyneri de kullanılamaz hale geldi. Çevrede maddi hasar meydana gelirken cadde adeta savaş alanına döndü.