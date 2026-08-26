Antalya’da otomobil takla attı: Anne hayatını kaybetti, baba ve oğlu yaralandı!

Yolun sağ tarafında bulunan dağlık ve taşlık alana çarpan otomobil, daha sonra takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye ekipleri, Bölge Trafik ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada sürücü Murat A. ile araçta bulunan 11 yaşındaki oğlu K.A. yaralanırken, eşi İlknur A. (47) olay yerinde hayatını kaybetti.