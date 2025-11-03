Antalya’da paketleme fabrikası yandı

Yangın, saat 02.00 sıralarında Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 6. sokak üzerinde bulunan bir meyve - sebze paketleme fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın paketlemede kullanılan ambalajların bulunduğu depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden fabrikada görevli bir personel 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirirken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve belediyeye ait su tankerleri sevk edildi.

İŞ YERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Karton ve plastik malzemelerin bulunduğu depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için saatlerce mücadele etti. Yaklaşık bin 600 metrekarelik 2 iş yerini etkileyen yangında bir iş yerinin çatısı çöktü. Ekipler yangının bitişik olarak bulunan diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 2.5 saatlik müdahalesi ile alevler kontrol altına alınırken, itfaiyenin soğutma çalışması başlattı. Meydana gelen maddi hasarın milyonlarca lira olduğu kaydedildi.