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Giriş Tarihi: 21.12.2024 14:40 Son Güncelleme: 21.12.2024 14:44

Antalya'da parkta ölü bulundu

Antalya'da bir çocuk babası Hakan Usludere (49), parkta ölü bulundu. Yapılan kontrolde vücudunda herhangi bir yara ve darp izi bulunmayan Usludere'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da parkta ölü bulundu

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 703 sokak üzerinde yer alan Rauf Denktaş Parkı'nda meydana geldi. Parkta bankın yanında yerde hareketsiz yatan birini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi yaptığı incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Durum Cinayet Büro Amirliği ve Suç Araştırma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları incelemede cansız bedenin 1 çocuk babası ve eşinden ayrı yaşayan mobilya ustası Hakan Usludere'ye ait olduğunu belirledi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede Hakan Usludere'nin vücudunda herhangi bir darp ya da kesici ize rastlanmadı. Bank yanında yerde hayatını kaybeden Usludere'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Antalya'da parkta ölü bulundu
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