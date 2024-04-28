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Giriş Tarihi: 28.4.2024 11:12 Son Güncelleme: 28.4.2024 11:42

Antalya’da paten faciası:14 yaşındaki Berat hayatını kaybetti

Antalya’da meydana gelen korkunç kazada kamyonete tutunup patenle ilerlemeye çalışırken 14 yaşındaki Berat Bayram arkadan gelen otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da paten faciası:14 yaşındaki Berat hayatını kaybetti

Korkunç kaza Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Kamyonetin arkasına tutunarak patenle ilerlemeye çalışan Berat Bayram karanlıkta dengesini kaybedip düştü. Bu sırada arkadan gelen kadın sürücünün kullandığı otomobilin altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Berat Bayram'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğa çarptığı tespit edilen otomobilin kadın sürücüsü gözaltına alındı. Kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından talihsiz Berat'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Korkunç kazanın ardından oğullarının öldüğünü öğrenen baba Safi, anne Kıymet ve aile yakınları Adli Tıp Kurumu'na koştu.

Burada yapılan otopsinin ardından Yıldırım Beyazıd İlköğretim Okulu son sınıf öğrencisi talihsiz Berat'ın cenazesi Kepez ilçesi Fatih Mezarlığı'nda sevenleri, arkadaşları ve ailesinin gözyaşları arsında toprağa verildi. Berat'ın ailesinin kaza ile ilgili şikayetçi olacağı öğrenildi.

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Antalya’da paten faciası:14 yaşındaki Berat hayatını kaybetti
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