Antalya’da paten faciası:14 yaşındaki Berat hayatını kaybetti

Korkunç kaza Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Kamyonetin arkasına tutunarak patenle ilerlemeye çalışan Berat Bayram karanlıkta dengesini kaybedip düştü. Bu sırada arkadan gelen kadın sürücünün kullandığı otomobilin altında kaldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Berat Bayram'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğa çarptığı tespit edilen otomobilin kadın sürücüsü gözaltına alındı. Kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından talihsiz Berat'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.