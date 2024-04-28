Antalya’da paten faciası:14 yaşındaki Berat hayatını kaybetti

Burada yapılan otopsinin ardından Yıldırım Beyazıd İlköğretim Okulu son sınıf öğrencisi talihsiz Berat'ın cenazesi Kepez ilçesi Fatih Mezarlığı'nda sevenleri, arkadaşları ve ailesinin gözyaşları arsında toprağa verildi. Berat'ın ailesinin kaza ile ilgili şikayetçi olacağı öğrenildi.