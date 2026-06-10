Antalya’da rüşvet soruşturmasında yeni gelişme: SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver tutuklandı...5 milyondan fazla rüşvet iddiası

Antalya'da Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü'nün de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında, dosyaya giren itirafçı beyanları, HTS kayıtları, banka hareketleri ve para transferlerine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmanın önemli bölümlerinden birini eski Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin şikayeti oluşturdu. Boztepe, ifadesinde SGK İl Müdürü M.T.'nin Antalyaspor'un borçlarının yapılandırılması ve "borcu yoktur" yazısı verilmesi karşılığında kendisinden 1 milyon TL rüşvet istediğini öne sürdü.

Boztepe'nin beyanına göre 800 bin TL nakit para, bir kafede M.T.'ye elden teslim edildi. Adli kaynaklar, bu beyanın şahısların baz verilerinin örtüşmesi ve tanık anlatımlarıyla desteklendiğini kaydetti. Geriye kalan 200 bin TL'nin ise M.T'nin yönlendirmesiyle şüpheli M.A.'nın hesabına aktarıldığı belirtildi. MASAK raporlarında ise söz konusu 1 milyon TL'nin daha sonra aracı M.A. tarafından, M.T.'nin akrabası olan ve "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan avukat M.R.T.'nin hesabına gönderildiği tespit edildi.

2 MİLYON TL'LİK BAĞIŞ İDDİASI

Dosyada müşteki olarak yer alan H. P. C. A. da SGK'daki bir işlemin çözümü karşılığında kendisinden 2 milyon TL istendiğini iddia etti. İfadeye göre bu para, Konyaaltı'ndaki bir kafede, aracı olarak kullanılan ve hakkında yakalama kararı bulunan Evliya B.'ye teslim edildi. Soruşturma kapsamında bazı şirketler arasındaki para ve çek hareketleri de incelemeye alındı. Hazır beton sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın düzenlediği çek üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinin, rüşvet iddialarıyla bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

İTİRAFÇI ŞÜPHELİDEN OTEL İDDİALARI

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği belirtilen şüpheli Murat Akkaş'ın ifadeleri de soruşturma dosyasına girdi. Murat Akkaş, Mehmet Tanrıöver ile birlikte bir otele gittiklerini, Tanrıöver'in otel sahibi Uysal T.'nin yanından içi para dolu bir poşetle çıktığını ve birkaç gün sonra kendisine, "Tekne alacağız, bu parayı çalıştıralım, hesabına yatıralım" diyerek 1 milyon TL getirdiğini öne sürdü. Uysal T. ise 1 milyon TL'lik iddiayı reddederken, 'otelde sorun yaşamamak için yardım bahanesiyle' Murat Akkaş aracılığıyla 60 bin TL gönderdiğini kabul etti. Akkaş ayrıca, Tanrıöver'in talimatıyla otelden 500 bin TL talep ettiğini ancak otel sahibinin, "Ben SGK'ya bilgisayar aldım, yeterince para verdim, daha vermem" diyerek ödeme yapmayı reddettiğini beyan etti. Akkaş, sezon ortasında Tanrıöver'in aracının bagajından çıkardığı 240 bin TL'yi de "Hesabında dursun, nereye göndereceğini söyleyeceğim" diyerek kendisine verdiğini ifade etti. 5 milyon liranın üzerinde paranın rüşvete konu olduğu iddia edildi.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında 19 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Antalya SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, Murat Akkaş ve Ramazan Bulut, sevk edildikleri Antalya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderilirken, dosyada Mehmet Tanrıöver'in akrabası olduğu iddia edilen avukat Mehmet Rıdvan T. hakkında 'rüşvete aracılık etme' suçundan adli kontrol kararı verildi.

1 KİŞİ ARANIYOR

Hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Evliya B.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, soruşturmanın ele geçirilen dijital materyaller ve müfettiş raporları doğrultusunda genişletilerek devam ettiği öğrenildi.Adli kaynaklar, ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemenin sürdüğünü, Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişlerinin hazırlayacağı detaylı rapor doğrultusunda soruşturmanın önümüzdeki günlerde genişleyebileceğini ifade etti.