Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da safari faciası! Kontrolden çıkan araç metrelerce yükseklikten düştü: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 27.08.2026 17:00 Son Güncelleme: 27.08.2026 17:19

Antalya’da safari faciası! Kontrolden çıkan araç metrelerce yükseklikten düştü: Yaralılar var!

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Safari turu yapan araç yoldan çıkarak yaklaşık 3 metre aşağıya düştü. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

MEHMET AL MEHMET AL Yaşam
Antalya’da safari faciası! Kontrolden çıkan araç metrelerce yükseklikten düştü: Yaralılar var!
  • ABONE OL

Kaza, 12.30 sıralarında Alanya'nın Sapadere bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BZE 83 plakalı safari aracının sürücüsü H.E. karşı yönden gelen araca yol vermek için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak yaklaşık 3 metre aşağıya kaydıktan sonra şarampole devrildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü H.E. ile araçta bulunan 10 yabancı uyruklu yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #ALANYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da safari faciası! Kontrolden çıkan araç metrelerce yükseklikten düştü: Yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA