Antalya’da safari faciası! Kontrolden çıkan araç metrelerce yükseklikten düştü: Yaralılar var!

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü H.E. ile araçta bulunan 10 yabancı uyruklu yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.