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Giriş Tarihi: 23.10.2022 11:49 Son Güncelleme: 23.10.2022 12:38

Antalya’da scooter kazası: 2 ölü

Antalya’nın otomobil ile scooter çarpışması sonucu lise son sınıf öğrencisi Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (18) hayatlarını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da scooter kazası: 2 ölü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda meydana gelen kazada yolun karşısına Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı scooter yolun karşına geçtiği sırada otomobil çarptı. Korkunç kazada scooterda bulunan iki lise öğrencisi çarpmanın etkisiyle fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Mahmut Yağız Balçı'yı ve arkadaşı Ada Kayahan'ı ambulans ile en yakındaki iki ayrı özel hastaneye kaldırdı Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen iki lise öğrencisi kurtarılamadı. Biricik evlatlarının hayatlarını kaybettiğini öğrenen Balcı ve Kayahan aileleri gözyaşlarına boğuldu.

ORTAKOUL ARKADAŞI

Kazada hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı'nın lise son sınıf öğrencisi olduğu ilk ve ortaokul arkadaşı Ada Kayahan'ı evine bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazanın ardından polis ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Balcı ve Kayahan'ın Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Antalya’da scooter kazası: 2 ölü
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