Antalya’da sel, seraları ve tarım alanlarını da vurdu

Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde onlarca dönüm gül ve domates seraları sular altında kaldı. Çiftçiler, iki gündür seralarını selden korumak için nöbet tutuyor.

Seralarının selden etkilendiğini belirten Altınovalı çiftçiler, "Onlarca dönümlük, domates, marul ve gül seraları sular altında kaldı. Ciddi zarar oluştu" diye konuştu. Altınova Mahallesi'nde seraların yanı sıra besi damlarında sular altında mahsur kalan yüzlerce sığır ise sahipleri tarafından böyle kurtarıldı.

AKSU'DA SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Selin en çok vurduğu yerlerden biriside Aksu ilçesi Yurtpınar bölgesindeki tarım alanları oldu. Yüzlerce dönümlük tarım ve seralık alanlar sular altında kaldı. Sel nedeni ile üreticiler uzun süre seralarına ulaşamadı.

Zararlarının büyük olduğunu belirten Hasan Gün, "O kadar çok yağdı ki her yer bir anda göle döndü. Seralarımız ve bahçelerimiz sular altında kaldı. Ciddi zarar oluştu" diye konuştu.