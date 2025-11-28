Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da seyir halindeydi: Bir anda alev topuna döndü! O anlar kamerada
Antalya'da seyir halindeydi: Bir anda alev topuna döndü! O anlar kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilin sürücüsünün ağır yaralandığı olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın bir anda yanmaya başlaması ve sürücünün araçtan çıkıp kendini refüje atma anları yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Hakan K., otomobiline akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra ilerlediği sırada araç bir anda yanmaya başladı. Araç sürücüsü kendisini araçtan dışarı atarken, yangına ilk müdahaleyi yol kenarındaki esnaf tarafından yangın tüpüyle yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı ekipler, yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı.

SÜRÜCÜ KENDİNİ DIŞARI ATTI

Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken, araçtan kendisini dışarı atan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü, hastanede yapılan müdahalenin ardından yüz kısmında ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanıklar olması nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin bir anda yanmaya başladığı ve ardından sürücünün dışarı çıkıp kendini refüje attığı anlar yer aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

