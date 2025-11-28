Antalya’da seyir halindeydi: Bir anda alev topuna döndü! O anlar kamerada

SÜRÜCÜ KENDİNİ DIŞARI ATTI

Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken, araçtan kendisini dışarı atan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü, hastanede yapılan müdahalenin ardından yüz kısmında ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanıklar olması nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.