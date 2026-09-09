Antalya’da skandal! Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı

Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde bulunan bir otelde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil amacıyla otele gelen İngiltere vatandaşı Stephen Kerr (58), otel çalışanları ile yaşanan tartışmanın ardından otelin lobisinde asılı bulunan Türk bayrağına tükürdü. Olayı gören otel çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine otele gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Kerr'i gözaltına aldı.



TERCÜMAN ARACILIĞIYLA İFADESİ ALINDI

Emniyette tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Kerr, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Kerr, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklandı. Kerr, işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör