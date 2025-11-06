Antalya’da sokak ortasında dehşet kamerada: Rus kocadan boşanma aşamasındaki eşine bıçaklı saldırı!

MÜDAHALE ETTİLER, DİRENDİ

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; çiftin sokakta tartıştığı ardından M.G.'nin kadını yere yatırıp, bıçakla yaraladığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında; bir kişinin saldırgana müdahale etmeye çalıştığı, daha sonra çevredekilerin de olaya dahil olduğu, şüphelinin direndiği ve kadına saldırıya devam etmeye çalıştığı görüldü.