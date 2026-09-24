Antalya’da ’Sokaklar Güvende’ operasyonu: Çirkinler ve Daltonlar bağlantılı 7 şüpheliye eş zamanlı operasyon

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Sokaklar Güvende" çalışmaları kapsamında silahlı suç örgütlerinin sosyal medya yapılanmalarına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda suç örgütlerinin faaliyet alanlarını sosyal medya platformlarına taşıyarak suç ve suçluyu övdükleri, silahlı suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları, tehdit ve silah içerikli paylaşımlarda bulundukları değerlendirilen kişiler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda 2'si "Çirkinler", 5'i ise "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli belirlendi. 7 şüphelinin Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan adreslerine 24 Eylül tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.