Antalya’da suç örgütü ’Altunlar’ çetesine operasyon: 63 şüpheli yakalandı

200 MİYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelilerin, "silahlı suç örgütü kurmak yönetmek, üyesi olmak", "örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "nitelikli yağma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve "tefecilik" gibi suçlara karıştıklarının belirlendiği öğrenildi. Şüphelilere ait suçtan kaynaklandığı tespit edilen yaklaşık 200 milyon liralık mal varlığı ve banka hesaplarına el konulduğu bildirildi. Öte yandan, şüphelilerin bazı ev ve iş yelerini kurşunlama anlarını gösteren güvenlik kamerası kayıtları ve operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör