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Giriş Tarihi: 14.06.2026 15:25

Antalya'da suç örgütü 'Altunlar' çetesine operasyon: 63 şüpheli yakalandı

Antalya'da "Altunlar" adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen dev operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Birçok ağır suça karıştığı belirlenen çeteye ait yaklaşık 200 milyon liralık mal varlığı ve banka hesaplarına el konuldu.

AA Yaşam
Antalya’da suç örgütü ’Altunlar’ çetesine operasyon: 63 şüpheli yakalandı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte "Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünü yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

63 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 22'sinin başka suçlardan tutuklu bulundukları, 1'inin yurt dışında olduğu tespit edildi. Ekiplerin, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

200 MİYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelilerin, "silahlı suç örgütü kurmak yönetmek, üyesi olmak", "örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "nitelikli yağma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve "tefecilik" gibi suçlara karıştıklarının belirlendiği öğrenildi. Şüphelilere ait suçtan kaynaklandığı tespit edilen yaklaşık 200 milyon liralık mal varlığı ve banka hesaplarına el konulduğu bildirildi. Öte yandan, şüphelilerin bazı ev ve iş yelerini kurşunlama anlarını gösteren güvenlik kamerası kayıtları ve operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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Antalya'da suç örgütü 'Altunlar' çetesine operasyon: 63 şüpheli yakalandı
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