Antalya’da suç örgütüne “vurgun” operasyonu

Antalya'da bir örgüt, ticari faaliyeti temiz olan ve çek ödemelerinde sıkıntı bulunmayan atıl şirketleri tespit ederek örgüt üyelerinin üzerine aldı. Göstermelik para trafiği sonucunda şirketlerin findeks puanlarının yükselmesiyle bankalara başvurup çek karnesi aldıktan sonra yüksek meblağlarda vadeli çek karşılığı mal alan örgüt, bunları el altından nakde çevirdi. Örgütün, 5 farklı şirket üzerinden 11 farklı şirketi toplam 50 milyon 440 bin lira dolandırdıklarının tespit edilmesi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon için düğmeye basıldı. Antalya KOM Şube Müdürlüğünce Antalya merkezli eş zamanlı 10 ilde düzenlenen operasyonda örgüt lideri, yöneticileri ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.

Antalya'da faaliyet gösteren suç örgütü, geçmiş ticari faaliyetleri temiz olan, çek ödemelerinde sıkıntı bulunmayan atıl şirketleri tespit ederek bu şirketleri örgüt üyelerinin üzerine devraldı. Örgüt üyeleri, devir aldıkları bu şirketler üzerinde kendi aralarında göstermelik para trafiği ve çek ödemesi oluşturarak şirketlerin findeks puanlarını yükseltti. Daha sonra bu şirketler üzerinden bankalara başvuran örgüt üyeleri çok miktarda çek karnesi aldı. Yüksek meblağlarda vadeli çek karşılığı mal alan örgüt üyeleri, ödeme tarihi gelmeden önce çek karşılığı aldıkları malları başka depolara kaçırdı. Daha sonra da şirketlerin ofislerini ve depolarını kapatarak şirketleri üçüncü kişilere devreden örgüt üyeleri, mal aldıkları mağdurlara izlerini kaybettirdiler.

50 MİLYONLUK VURGUN

Söz konusu suç örgütünün, ele geçirdikleri malları farklı illere aktararak el altından nakde çevirdikleri, 5 farklı şirket üzerinden 11 farklı şirketi toplam 50 milyon 440 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

BAŞSAVCILIĞIN TALİMATIYLA OPERASYON DÜZENLENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 MİLYON DEĞERİNDEKİ ÜRÜNE EL KONULDU

34 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda çek ele geçirildi. Şüphelilere ait 3 farklı depoda 10 milyon lira değerinde inşaat malzemesi, klima, mobilya ürünlerine el konuldu. Ayrıca 6 şüpheli ve 7 şirketin tüm banka hesapları, araçları ve mal varlığı değerlerine tedbir konuldu.

ÖRGÜT LİDERİ, YÖNETİCİLERİ VE ÜYELERİ YAKALANDI

Operasyonda örgüt lideri Mustafa Şenyiğit, örgüt yöneticileri Arif Geçer, Ömer Çiçek, Hakan Coşkun ile birlikte örgüt üyesi ve örgüte yardım eden toplam 29 şüpheli yakalanırken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Ayrıca, örgüt yöneticisi Abdurrahman Duru'nun yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer bir örgüt yöneticisi Erdal Güler'in cezaevinde olduğu belirlendi.