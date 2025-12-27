Antalya’da şüpheli olay: Kızı tarafından evinde ölü bulundu! Buluşmak için sözleşmişlerdi...

Şüpheli olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 79 Sokak'taki 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre; M.K., 3 gün önce annesi Fatmana Karamık ile telefonda görüşerek hastaneye gitmek için sözleşti. Bu sabah M.K., erkek arkadaşı İ.K. ile annesinin evine gitti. Yedek anahtarla içeri giren M.K. ile İ.K., salonda Fatmana Karamık'ı kanlar içerinde yerde yatarken buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Karamık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karamık'ın kafasında darbeye bağlı kırık tespit edilirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.