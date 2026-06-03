Antalya’da şüpheli ölüm: 34 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu

CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE KALDIRILDI

Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine adrese Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemenin ardından Şiho Durmaz'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Durmaz'ın ailesinin Denizli'de yaşadığı ve olayın ardından Antalya'ya gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör