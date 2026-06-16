Antalya’da şüpheli ölüm! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu: Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı!





ORMANLIK ALANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU



Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın simitçilik yaparak geçimini sağlayan Şeref K. (47) olduğu belirlendi. Polis intihar ihtimalini de değerlendirirken savcılık ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.