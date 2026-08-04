Antalya’da şüpheli ölüm! Genç adamın cesedi zeytinlikte bulundu: Elleri arkadan bağlanıp…

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, yaptıkları incelemede, cesedin Mehmet Beyazıtlı'ya ait olduğunu tespit etti. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Mehmet Beyazıtlı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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