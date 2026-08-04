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Giriş Tarihi: 4.08.2026 15:41

Antalya’da şüpheli ölüm! Genç adamın cesedi zeytinlikte bulundu: Elleri arkadan bağlanıp…

Antalya'nın Kepez ilçesinde ekiplere gelen ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı. 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı’nın cesedi elleri arkadan bağlı halde bulunurken genç adamın öldürüldüğü değerlendirildi. İşte zeytinlikteki korkunç olayın detayları…

DHA Yaşam
Antalya’da şüpheli ölüm! Genç adamın cesedi zeytinlikte bulundu: Elleri arkadan bağlanıp…
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Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Aydoğmuş Mahallesi 1203 Sokak'taki zeytinlikte meydana geldi.

ELLERİ ARKADAN BAĞLANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Markete gitmek için zeytinlikten geçen vatandaş, elleri arkadan bağlı bir kişinin yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, elleri arkadan bağlı erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu kez bölgeye Cinayet Büro Amirliği polisleri çağrıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, yaptıkları incelemede, cesedin Mehmet Beyazıtlı'ya ait olduğunu tespit etti. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Mehmet Beyazıtlı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KEPEZ #ANTALYA

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Antalya’da şüpheli ölüm! Genç adamın cesedi zeytinlikte bulundu: Elleri arkadan bağlanıp…
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