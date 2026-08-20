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Giriş Tarihi: 20.08.2026 16:57

Antalya’da şüpheli ölüm! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Anne ve kızının cansız bedeni aynı evde bulundu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yakınları uzun süredir haber alamadığı Nilgün Harputlugil ile aynı evde yaşayan 60’lı yaşlardaki kızı Ayten Harputlugil için ihbarda bulundu. Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Yaşlı anne ile kızını farklı odalarda hareketsiz halde ölü bulundu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da şüpheli ölüm! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Anne ve kızının cansız bedeni aynı evde bulundu!
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Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının uzun süredir haber alamadığı ve 80'li yaşlarda olduğu tahmin edilen Nilgün Harputlugil ile aynı evde yaşayan 60'lı yaşlardaki kızı Ayten Harputlugil için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbarla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından polis ekipleri yaşlı anne ile kızını farklı odalarda hareketsiz halde ölü buldu.

ANNE VE KIZIN CANSIZ BEDENİ FARKLI ODALARDA BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ve kızının hayatının kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin ölüm nedeni üzerine başlattığı çalışma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #MURATPAŞA

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Antalya’da şüpheli ölüm! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Anne ve kızının cansız bedeni aynı evde bulundu!
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