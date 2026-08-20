Antalya’da şüpheli ölüm! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Anne ve kızının cansız bedeni aynı evde bulundu!

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının uzun süredir haber alamadığı ve 80'li yaşlarda olduğu tahmin edilen Nilgün Harputlugil ile aynı evde yaşayan 60'lı yaşlardaki kızı Ayten Harputlugil için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi.