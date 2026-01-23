Antalya’da tarım alanlarını su bastı: İş makineleriyle dev kurtarma operasyonu! Ekipleri böyle beklediler...

Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, su baskınlarına neden oldu. Karşıyaka, Kum, Göksu, Beykonak ve Mavikent mahallelerinde tarım alanları zarar gördü. Çok sayıda sera ve bahçe su altında kaldı. Üleşik, Göksü deresinde taşkın nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Seraların çevresinde tarım işçilerinin kaldığı çok sayıda müstakil evi su bastı. Burada kalanlardan bazıları itfaiye ve belediye ekiplerince iş makineleriyle çıkarıldı.