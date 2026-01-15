Antalya’da tehlikeli paten yolculuğu kamerada: Seyir halindeki araçlara tutundular! 2 çocuğa adli işlem

2 ÇOCUK HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Bu durumun hem çocukların can güvenliğini hem de genel trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirtildi. Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri tarafından yürütülen çalışmalarda, bir halk otobüsünün arka kısmına tutunarak trafiği tehlikeye düşürdükleri belirlenen 2 çocuk hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.