Antalya’da trafikte ilgi çeken uygulama: Otobüsün arkasına tutunan çocuklara şoförden LED’li uyarı!

Antalya'da patenli çocukların halk otobüslerinin arkasına tutunarak yolculuk yapması, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atıyor. Bu duruma dikkati çekmek isteyen halk otobüsü şoförü, farkındalık yaratacak bir yönteme başvurdu.
TRAFİKTE DİKKAT ÇEKTİ
Şoför, aracın arka kısmında bulunan LED tabelaya, 'Patenci kardeş, tutma arkadan, anneni babanı ağlatma arkandan' yazdırarak çocukları uyarmayı amaçladı. Trafikte seyir halindeyken dikkati çeken yazı, diğer sürücülerin de ilgisini çekti.