Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da trafikte ilgi çeken uygulama: Otobüsün arkasına tutunan çocuklara şoförden LED'li uyarı!
Giriş Tarihi: 17.01.2026 10:38

Antalya'da trafikte ilgi çeken uygulama: Otobüsün arkasına tutunan çocuklara şoförden LED'li uyarı!

Antalya'da patenli çocukların seyir halindeki otobüslerin arkasına tutunarak trafikte ilerleme tehlikesine karşı bir şoförün aracın arkasına 'Patenci kardeş, tutma arkadan, anneni babanı ağlatma arkandan' yazısının yer aldığı LED tabela asması dikkati çekti.

DHA Yaşam
Antalya’da trafikte ilgi çeken uygulama: Otobüsün arkasına tutunan çocuklara şoförden LED’li uyarı!
  • ABONE OL

Antalya'da patenli çocukların halk otobüslerinin arkasına tutunarak yolculuk yapması, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atıyor. Bu duruma dikkati çekmek isteyen halk otobüsü şoförü, farkındalık yaratacak bir yönteme başvurdu.

TRAFİKTE DİKKAT ÇEKTİ

Şoför, aracın arka kısmında bulunan LED tabelaya, 'Patenci kardeş, tutma arkadan, anneni babanı ağlatma arkandan' yazdırarak çocukları uyarmayı amaçladı. Trafikte seyir halindeyken dikkati çeken yazı, diğer sürücülerin de ilgisini çekti.

Hem uyarıcı hem dikkat çekici olan mesaj sürücülerin cep telefonu kameralarına yansırken, trafikte güvenliğin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da trafikte ilgi çeken uygulama: Otobüsün arkasına tutunan çocuklara şoförden LED'li uyarı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz