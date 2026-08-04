Antalya’da tüyler ürperten olay: 25 yaşındaki Mehmet’in cesedi bulundu

Kan donduran olay, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Aydoğmuş Mahallesi 1203 Sokak'taki zeytinlikte meydana geldi. Markete gitmek için zeytinlikten geçen bir kadın, elleri arkadan bağlı bir kişinin yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekibi, elleri arkadan bağlı erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Gelişmelerin ardından bölgeye Cinayet Büro Amirliği polisleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede, cesedin Mehmet Beyazıtlı'ya ait olduğunu tespit etti. Gencin yanında tabure, ağaçta ise ip bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülüyor. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Mehmet Beyazıtlı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.