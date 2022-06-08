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Giriş Tarihi: 8.6.2022 16:12 Son Güncelleme: 8.6.2022 16:22

Antalya'da dehşet anları! Ekmeği ucuza sattığı için arkadaşının fırınını basıp ateş açtı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da dehşet anları! Ekmeği ucuza sattığı için arkadaşının fırınını basıp ateş açtı

Antalya'da fırıncı İbrahim Altıner, 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle meslektaşı Osman Soylu’nun fırınını basıp tüfekle ateş açtı. Korku ve paniğe neden olan saldırıda şans eseri Osman Soylu ile hamile eşi Kübra Soylu ve müşteriler yara almadı. Saldırı işyerini güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki Osman Soylu'ya ait fırına gelen fırıncı İbrahim Altıner, aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle fırından içeri girdi.

4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İbrahim Altıner, daha sonra dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip, geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İbrahim Altıner kaçtı.

"DAHA ÖNCE DE TEHDİT ALDIK"

Polise şikayetçi olan Osman Soylu, "Daha önceden de defalarca tehdit aldık. Ben ucuza ekmek satmaya devam ettim. Tek isteğim insanların ucuz ekmek yemesi. Elinde tüfekle geldi. İçeride doğumuna 10 gün kalan eşim Kübra Soylu ve müşteriler vardı. Beni ölümle tehdit etti. Daha sonra tüfekle ateş etti. Şansımız varmış ki dondurma dolabına isabet etti. Yine insanlarımız için ucuz ekmek satmaya devam edeceğiz" dedi.

Kübra Soylu ise, "Önce ne olduğunu anlamadım. Daha sonra elindeki tüfeği görünce çok korktum. Bir süredir bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Adeta dehşeti yaşadım" diye konuştu.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Antalya'da dehşet anları! Ekmeği ucuza sattığı için arkadaşının fırınını basıp ateş açtı
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