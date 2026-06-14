Antalya'da vahşet: Öğretmen koca, 3 çocuk annesi öğretmen eşini ve kayınpederini öldürdü



Aslıhan B.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Tartışmaya Bursa'dan misafirliğe gelen Aslıhan Öztürk B.'nin babası Cafer Tayyar Öztürk (74) de dahil oldu. Tartışma sırasında Aslıhan B. evde bulunan 9, 5 ve 2,5 yaşlarındaki çocuklarına odalarına gitmelerini söylerken, Orhan B. evde bulunan pompalı tüfekle eşi ve kayınpederine doğru 5 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kapıyı kilitlediği öğrenilen Orhan B.'yi ikna eden polis ekipleri kapıyı açtırdı. Eve giren ekipler, Aslıhan B. ve babası Cafer Tayyar Öztürk'ü yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslıhan B.'nin balkonda, Cafer Tayyar Öztürk'ün ise salonda hayatını kaybettiği belirlendi.

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