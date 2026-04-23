Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da vicdanları sızlatan kaza! Öğrenci servisi görme engelli bireye çarptı: Eşini yerde gören yaşlı kadın fenalaştı!
Giriş Tarihi: 23.04.2026 11:21

Antalya’da vicdanları sızlatan kaza! Öğrenci servisi görme engelli bireye çarptı: Eşini yerde gören yaşlı kadın fenalaştı!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kaza yürek burktu. Manevra yapan öğrenci servisi eşinin gözü önünde görme engelli yayaya çarptı. Kocasını yerde gören yaşlı kadın gözyaşları içinde fenalık geçirdi. İşte korkunç olayın detayları…

İHA Yaşam
Antalya’da vicdanları sızlatan kaza! Öğrenci servisi görme engelli bireye çarptı: Eşini yerde gören yaşlı kadın fenalaştı!
Kaza; Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi 9011 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde apartmanın önündeki öğrencileri almak için geri manevra yapmakta olan Mustafa Ö.'nün kullandığı 07 C 74039 plakalı okul servisi 9013 sokaktan yolun karşısına geçmek için yola çıkan ve görme engelli olduğu öğrenilen Mustafa D.'ye çarptı.

GÖRME ENGELLİ YAYA YARALANDI

Servis aracının çarptığı Mustafa D., çarpmanın etkisiyle düşerek başını yere çarparak yaralandı.


Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, eşine araç çarptığını öğrenerek olay yerine gelen Mustafa D.'nin eşini kanlar içerisinde yatar vaziyette görünce fenalaştı.

"BEN SANA GİTME DEMİŞTİM"

'Ben sana gitme demiştim' diyerek gözyaşı döken ve baygınlık geçiren yaşlı kadını vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Yaralanan Mustafa D. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansa alınırken, baygınlık geçiren eşi de olay yerine çağrılan bir başka ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
Antalya’da vicdanları sızlatan kaza! Öğrenci servisi görme engelli bireye çarptı: Eşini yerde gören yaşlı kadın fenalaştı!
