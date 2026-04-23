Antalya’da vicdanları sızlatan kaza! Öğrenci servisi görme engelli bireye çarptı: Eşini yerde gören yaşlı kadın fenalaştı!

Kaza; Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi 9011 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde apartmanın önündeki öğrencileri almak için geri manevra yapmakta olan Mustafa Ö.'nün kullandığı 07 C 74039 plakalı okul servisi 9013 sokaktan yolun karşısına geçmek için yola çıkan ve görme engelli olduğu öğrenilen Mustafa D.'ye çarptı.
GÖRME ENGELLİ YAYA YARALANDI
Servis aracının çarptığı Mustafa D., çarpmanın etkisiyle düşerek başını yere çarparak yaralandı.
"BEN SANA GİTME DEMİŞTİM"
'Ben sana gitme demiştim' diyerek gözyaşı döken ve baygınlık geçiren yaşlı kadını vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.