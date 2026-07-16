Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da yangın paniği: Alevler apartmanı sardı! 5 yaralı
Giriş Tarihi: 16.07.2026 15:10

Antalya'da yangın paniği: Alevler apartmanı sardı! 5 yaralı

Antalya'da 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye götürüldü.

DHA Yaşam
Antalya’da yangın paniği: Alevler apartmanı sardı! 5 yaralı
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Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın 3'üncü katında, İbrahimcan Y.'nin yaşadığı evde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler bir anda bütün evi sararken, yangın nedeniyle bütün binaya duman doldu. Alevleri görenlerin ihbarıyla adrese olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada yaşayan bazı kişiler mahsur kaldı. Gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da binada mahsur kalanları kurtardı. Alevler kısa sürede söndürülürken, mahsur kalan Tuğçe Y. ve 1 yaşındaki oğlu Muhammet Y. ile Havva Y. itfaiye tarafından binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen Tuğçe Y. ve 1 yaşındaki oğlu Muhammet Y. ile Havva Y., İbrahimcan Y. ve Seda K., ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Evde zarar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANTALYA #KEPEZ

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Antalya'da yangın paniği: Alevler apartmanı sardı! 5 yaralı
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