Antalya’da yangın paniği! Oğlu alevlerin arasında kaldı sandı: Evladına kavuşan anne ayaklarına kapanıp…





"OĞLUM GİTME" DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ



Alevler içindeki evinin çevresinde itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini gören Fatma M. oğluna bir şey olduğu düşüncesi ile gözyaşlarına boğulurken, komşuları yaşlı kadını ambulansta sağlık durumu kontrol edilen oğlunun iyi olduğunu söyleyerek yanına götürdü. Evlerinin yanışını çaresiz gözlerle izleyen anne ve oğluna vatandaşlar su vererek sakinleştirmeye çalıştı. Bir ara ayağa kalkan oğlunun ayağına sarılan yaşlı kadın "Oğlum gitme" diyerek gözyaşı döktü. Oğluna sarılan ve gözyaşı döken anneyi çevredekiler sakinleştirdi. Yangın nedeniyle müstakil gecekondu tamamen kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın sündürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Gözyaşları içindeki yaşlı kadının kardeşi Safinaz Ünet, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek, "Yangın çıktı, her şey yandı kül oldu. Hiçbir şeyleri kalmadı. Yangın sırasında evde değildi. Yevmiyeye çalışmaya gitmişti" dedi

Haber Girişi Buse Sever - Editör