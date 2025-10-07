Antalya’da 35 yaşındaki Alper Akgün’e ne oldu? Gizemli ölümü otopsi çözecek!

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2017 Sokak'taki bir apartmanın 7'nci katında saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda annesiyle birlikte yaşayan Alper Akgün sabah saatlerinde evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Akgün'ün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akgün'ün diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.