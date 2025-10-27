Antalya’da yaz havası

Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklıkları 18 derecelerin altında seyrederken turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Ekim ayının sonları olmasına rağmen Ankara'da hava sıcaklığı 16, İstanbul'da ise 18 derece olarak ölçülürken Antalya'da güneşli ve sıcak hava etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyunun ise 25 derece dolaylarında ölçüldüğü turizm kentinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahilini doldurdu.